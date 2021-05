Esc: red carpet si tinge di turchese per Senhit e 33 delegazioni

Al Rotterdam Cruise Terminal hanno sfilato 34 delle 39 delegazioni dei Paesi in concorso all‘Eurovision Song Contest 2021. E il classico ‘red carpet’ si colora quest’anno di turchese. Grande eleganza per le donne. Per San Marino, Senhit era accompagnata dal direttore artistico Luca Tommassini. "Being on the #TurquoiseCarpet today was beautiful. We bring in our hearts all the delegations who couldn't be here with us", ha twittato la cantante, felice di sfilare sul tappeto turchese, ma salutando le delegazioni che non hanno potuto essere presenti: oltre all’Australia, che non è giunta nei Paesi Bassi per le restrizioni di viaggio tuttora in atto per la pandemia da Covid-19, non hanno sfilato Polonia ed Islanda, nelle cui delegazioni è stato trovato un positivo e che dunque sono in isolamento in attesa del tampone molecolare, Malta e Romania, che si trovano nello stesso albergo delle altre due nazioni e che quindi sono state fermate per precauzione.









Giacca di raso viola e pantaloni neri per i Maneskin “Siamo contenti di essere qui, questa esperienza è bellissima ed è bello che la gente abbia la possibilità di conoscerci”, dicono. “Non pensiamo al fatto che ci danno fra i vincitori, pensiamo soltanto a divertirci“.