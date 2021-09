CONTEST-FESTIVAL ESC, "Una voce per San Marino": arrivano le prime iscrizioni Le giurate Kelly Joyce e Roberta Faccani intanto puntano sulla meritocrazia dei candidati

Candidature aperte solo da tre giorni e i riscontri sono già positivi: 45 iscrizioni alla fase di verifica d'idoneità, circa il 40% delle richieste degli artisti emergenti proviene dall'estero, e per la maggior parte dalla Svezia. In gioco al contest-festival “Una Voce per San Marino”, la possibilità di rappresentare il Titano all'Eurovision Song Contest 2022: il progetto, presentato ufficialmente giovedì scorso, si sta rivelando opportunità più che allettante per i candidati. Sicuramente per l'apertura internazionale che da regolamento prevede la possibilità di partecipare senza limiti di cittadinanza e di scelta della lingua, oppure perché gli scenari che fanno da sfondo all'evento sono sinonimo di qualità, serietà e competenza, o magari per i due aspetti messi insieme, ma la partenza è di buon auspicio.

Nel format si andrà per step, come ha spiegato l'Avvocato Vittorio Costa, il quale insieme a Denny Montesi e Astralmusic rappresenta Media Evolution, società organizzatrice della manifestazione in sinergia con la Segreteria di Stato per il Turismo e la San Marino RTV. Tra dicembre e gennaio due momenti: prima l'academy a carattere formativo dedicata alle 'nuove proposte', poi il vero e proprio casting; quindi le cinque semifinali dal 9 al 13 febbraio e la finale del 16 febbraio, da cui usciranno i nomi dei 9 artisti emergenti che accederanno alla finalissima del 19 febbraio. Con loro sul palco del Nuovo di Dogana anche i 9 Big selezionati. 18 artisti in tutto: obiettivo di prestigio per uno spettacolo assicurato.

Nel video le interviste a Kelly Joyce e Roberta Faccani

