Esc2022: Achille Lauro sul palco, nelle prove della seconda semifinale

Terza giornata di prove sul palco del Pala Olimpico di Torino, la sede dell’Eurovision Song Contest 2022. Prima prova anche per Achille Lauro, rappresentante di San Marino, con il brano “Stripper“. Oggi saranno nove i Paesi partecipanti alla Seconda Semifinale, che effettueranno la loro prima sessione di prove di 30 minuti per poi incontrare stampa e fan in un Meet and Greet di circa 20 minuti. Come riporta Eurofestivalitalia.net.



Questo il programma delle prove di oggi:

Finlandia – 10:00 10:30

Israele – 10:40 11:10

Serbia – 11:20 11:50

Azerbaigian – 12:00 12:30

Georgia – 13:40 14:10

Malta – 14:20 14:50

San Marino – 15:00 15:30

Australia – 16:00 16:30

Cipro – 16:40 17:10

Le prove saranno a porte chiuse e il canale TikTok ufficiale della manifestazione pubblicherà dei brevi video.