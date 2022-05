Esc2022: ecco le immagini delle prime prove di Achille Lauro, sul palco un toro meccanico

Gabbie sul palco, fiamme e un toro meccanico. Svelate le prime immagini di quella che sarà la performance di Stripper di Achille Lauro allo Eurovision Song Contest, in programma dal 10 al 14 maggio a Torino. I video si riferiscono alle prove di oggi. A pubblicarli, sui canali social, è l'organizzazione dell'evento.

Lauro, da poco arrivato in città, si presenta ai fan con un outfit che spazia tra stili e riferimenti diversi: stivaletti e cappello da cowboy, senza far mancare i glitter, mise semi-trasparente e boa nero attorno al collo. Sul palco due gabbie per ospitare alcuni dei musicisti e il toro meccanico cavalcato dall'artista. Una scelta stilistica legata all'interazione con il direttore creativo di Gucci, ha spiegato Lauro che ha partecipato al meet & greet con la stampa insieme al suo manager Angelo Calculli e al capo delegazione Alessandro Capicchioni.

“E' una bella opportunità rappresentare San Marino”, ha affermato l'artista. Da Lauro anche un messaggio di inclusione e l'invito, rivolto a tutti, di “accettarci per come siamo”. “Stripper è un manifesto di libertà”, ha aggiunto l'artista che, dopo il contest, si prepara a un nuovo tour.

