MALMÖ ESC2024: San Marino nella seconda semifinale il 9 Maggio Si è svolto in diretta da Malmö il sorteggio per l'assegnazione delle semifinali. L'Italia potrà votare per il Titano

Eurovision 2024: sale l'adrenalina con il sorteggio delle semifinali! Il sorteggio in diretta da Malmö ha deciso che San Marino gareggerà nella seconda metà della seconda Semifinale il 9 maggio. Sebbene l'Italia faccia parte dei Big 5, cioè i Paesi che hanno accesso diretto alla Finale del festival, il sorteggio ha determinato anche in quale semifinale l'Italia potrà votare: cioè nella semifinale di San Marino. C'è quindi la speranza che gli amici italiani possano aiutare la Repubblica con il televoto. Per San Marino potranno votare anche Spagna e Francia. A questo punto sarà ancora più importante sapere chi sarà il rappresentante del Titano. Occhi puntati sulla finale di Una Voce di San Marino del 24 febbraio dunque.

Il sorteggio è stato determinato anche grazie all'ausilio di cinque "pot": l'organizzazione ha infatti unito in "gironi" diversi alcuni Paesi storicamente familiari, per cercare di 'sparagliare' le carte e rendere tutto più equo possibile. Il pot di San Marino, il pot n. 4, includeva Cipro, Grecia, Irlanda, Malta e Portogallo.

