PRIMA FILM RSM Esce in pieno inverno, "ODIO L'ESTATE": Aldo, Giovanni e Giacomo Weekend lungo con SAN MARINO CINEMA e il trio comico più amato d'Italia che portano al Concordia l'ultima commedia famigliare di Massimo Venier

Tanto per riderci su il film esce in pieno inverno per odiarla... meglio, l'estate. Tre famiglie sono costrette, per un disguido, a passare l'agognata villeggiatura estiva nella stessa casa vacanza marina. La convivenza è problematica, essendo i tre nuclei molto diversi. La famiglia di Aldo è un tantino esuberante ma unita, quella di Giacomo nordica e asettica, mentre Giovanni è invischiato in un’impresa familiare fallimentare senza più dialogare con la figlia in fregola adolescenziale matura. Nella disgrazia ci si avvicina per amicizia ognuno rivelerà le proprie paure, ansie e difetti, obbligando gli altri ad affrontarli insieme. Il film del trio, infatti, gioca sulla semplicità. Aldo Giovanni e Giacomo in situazioni di tutti i giorni creano scenette assurde lavorando sul contesto quotidiano. Pellicola di una comicità più asciutta che esalta anche i comprimari. Mogli e figli grazie ai padri esagerati... Dietro ogni comico di statura... c'è sempre una gran donna che sa far ridere: da nominare, Maria di Biase, Carlotta Natoli e Lucia Mascino. La storia d'amore giovanilistico di contorno, poi, fa già ridere di per sé.

fz



