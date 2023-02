Eschilo: si puo morire ridendo?

Una tragedia arcaica tradotta da Eschilo, "7, TEBE", vista e goduta con gli occhi comici dei SACCHI DI SABBIA senza scadere nella parodia. Tecnica della commedia ironica sul testo greco che racconta dei gemelli figli di Edipo che devano governare a turno il regno del funesto padre. ETÉOCLE sale subito per primo al trono non potendo vantare diritti particolari sul fratello insieme stabiliscono un turno che il nuovo monarca non rispetterà mai. POLINICE subisce le angherie del gemello meschino e a sua volta derelitto viene catturato, imprigionato, e allontanato da TEBE. L'esilio porta sventure e compromessi con il nemico. Dall'alleanza con il Re dei vicini avversari Argivi comincia la vendetta con la guerra alle 7 porte: 7 guerrieri terribili contro altrettanti guardiani. I 7 duelli alternati scandiscono le scene fino allo scontro finale all'ultimo sangue tra i due gemelli che si danno reciproca morte, RIDENDO!?