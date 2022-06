"Espero" nel circo in piazza

HESPERUS: un'esplosione di spettacolo circense alquanto teatrale, da ridere... una macchina del tempo azionata a mano (a braccio: improvvisando sul canovaccio) sull'esistenza viva dello spettacolo dal vivo (o è morto!?) forse è solo malato ma la SPERANZA del circo comico in piazza è di salvarlo. Certo senza la musica non si fa, dicono gli artisti. Humour e tecnica a ruota libera l'arte di strada vince sempre sul pubblico liberato da tutte le “chiusure” si apre alle “azioni più pure: giocare e amare” - dicono gli attori del MADERA. Due famiglie circensi di acrobati-fantasisti anche musicisti hanno risposto con il progetto ESPERO senza frontiera. Un Circo/Agorà aperto a tutti come un'astronave approda in ogni dove lasciando cerchi di vita colorati con la fantasia e la magia secolari del teatro di strada e della Commedia dell'Arte. Il tendone è ancora la metafora della vita: un po' di leggerezza e follia anche a portar via...

fz