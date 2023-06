Esplosione di energia per Rockin'1000 a Madrid: c'era anche San Marino

Adrenalina e musica a Madrid per il concerto di Rockin'1000, la più grande rock band del mondo. Tra i musicisti che hanno suonato ieri al Civitas Metropolitano della capitale spagnola c'era anche il sammarinese Michele Zanotti, bassista, insieme ai tantissimi altri musicisti volontari, professionisti e non.

Durante lo show 22 brani, tra i quali l'inedito "How we roll", ma è stato un susseguirsi di pezzi di artisti e gruppi che hanno fatto la storia della musica, come i Queen. La mega band tornerà a esibirsi con un evento a Roma il 7 giugno. In questo caso, sarà presente anche un altro sammarinese, Matteo Bollini, bassista.