LUNEDÌ D'AUTORE ROMAGNA ESSAI: solo a Savignano i film segnalati ai festival Torna in Romagna per la stagione autunnale la rassegna critica che settimanalmente porta in riviera opere di qualità dai circuiti UCI CINEMAS: “lunedì cinema” è cominciato con LA VOLTA BUONA di Vincenzo Marra

È una bella storia scelta dal distributore ALTRE STORIE racconta di Bartolomeo procuratore calcistico tra gioco d'azzardo, famiglia (col divorzio perde moglie e figlia) e Pablito da Montevideo, un giovanissimo talento uruguagio indiscusso, che ha bisogno d'aiuto e d'amore. Lui assediato dai debiti cerca un un colpo di mercato che lo salvi. L'altro con il fisico da bambino prevederebbe un investimento sul suo futuro per fare il famoso salto: solo un legame vero può permettere un passaggio di vita, per entrambi. La pellicola presentata al Festival di ROMA è un volo sopra l'Oceano che collega Uruguay e Italia attraverso due “boomers” (quelli che cercano fortuna e rivalsa sociale nei club europei scoprendo giovani in Sudamerca), MASSIMO GHINI e MAX TORTORA, portano a casa il nuovo Messi. Un road movie, un po' commedia un po' favola di vita, in parte un crime con una sferzata d'ironia amara nel finale.

fz

