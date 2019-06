Estate in musica: dal Concerto in onore delle Milizie fino al 1st Barouch International Concerto Competition

Concerto Banda Militare

Piazza Sant'Agata si anima sulle note della Banda Militare di San Marino, diretta dal Maestro Stefano Gatta. Ricco programma, con brani – tra gli altri - di Ponchielli, Tucci, Puccini, Offenbach, per rendere onore a tutti gli appartenenti ai Corpi Militari che nel tempo hanno servito la Repubblica. Nell'occasione si è dato vita anche al racconto per narrazione, suoni ed immagini della storia del Trenino Biancoazzurro.

A pochi metri, sul palco del Teatro Titano, il primo concorso internazionale per musicisti non professionisti. Un evento unico ad oggi per San Marino. In apertura il saluto del Segretario di Stato per il Turismo Augusto Michelotti introdotto da Francesco Brigante. Ad accompagnare i partecipanti che si esibiranno fino a domani, la Georgian Philarmonic Orchestra con i suoi 30 elementi. Mentre la giuria si compone di professionisti provenienti da 4 paesi diversi. Il 1st Barouch è aperto agli amanti della musica non professionisti di tutto il mondo. Progetto declinato su un programma educativo innovativo, con performance eccellenti e impegno per la diversità culturale.