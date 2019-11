Esteri: bando del Consiglio d'Europa rivolto ai giovani Una Interessante opportunità formativa, scrive la Segreteria Esteri

Nel quadro dell’iniziativa “Ringiovanire la politica”, il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa invita un giovane di ogni Stato membro a partecipare in qualità di delegato alle sessioni di lavoro di marzo e ottobre 2020 e a sviluppare un progetto locale relativo al proprio Paese sotto l’egida dell'organismo. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del Consiglio d’Europa. Requisiti indispensabili sono l’età, non inferiore a 18 e non superiore a 30 anni; la residenza effettiva nello Stato membro da almeno 5 anni e la permanenza durante l’intera durata del progetto; la disponibilità a prendere parte ad entrambe le sessioni; un inglese fluente.





Per inviare la propria candidatura occorre compilare l'apposito formulario elettronico entro il 3 gennaio 2020. Per ulteriori informazioni: congress.youth@coe.int Si precisa che le selezioni saranno effettuate autonomamente dal Consiglio d'Europa.

"Una Interessante opportunità formativa - per la Segreteria Esteri - offerta ai giovani sammarinesi: un modo concreto per avvicinare le nuove generazioni alla politica, renderle attive e propositive, rinforzando il dialogo fra le espressioni democratiche locali e quelle sovranazionali".



