Estremo SMIAF tra Festa del Santo e Giro del Monte

La presentazione

L'evento tutto sammarinese “ è ormai un nome e una garanzia” - secondo il Segretario al Turismo Pedini Amati anche per le collaborazioni e le sinergia con il privato. EXTREME non è altro che una emanazione del contenitore SMIAF di esperimenti, talento, passioni e capacità dei nostri “Giovani Saperi” in tutte le arti, musica e mestieri (notevole l'impostazione grafica e creativa di brand, logo e manifesti, della giovane sammarinese impegnata in un master a Firenze, Denise Nicolau). Dal Campo Bruno Reffi alla zona universitaria ex Santa Chiara fino alle mura e in parete verso le Torri Patrimonio Unesco, 48 diversi percorsi per tutti. Tutto farà sport, spettacolo e intrattenimento, coinvolgendo nella 'mappa estrema' anche il Giro del Monte in regola con i protocolli italiani insieme a SMIAF in sicurezza, igiene e prossimità regolata, sabato 5 settembre. In totale “plastic free” con bicchieri riciclabili, utilizzabili come souvenir, a portar via.

Intervista con Andrea Belluzzi Segretario di Stato Istruzione e Cultura e Tomaso Rossini Organizzazione SMIAF Project

