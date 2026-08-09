Eugenio Finardi: il legame con San Marino, i giovani, la musica, l'IA

Eugenio Finardi torna a San Marino, nella terza ed ultima serata della rassegna musicale d'estate, al Campo Bruno Reffi, insieme alla San Marino Concert Band, diretta dal Maestro Dino Gnassi. Nell'intervista prima del concerto, ricorda il legame con San Marino, che parte da lontano, quando da bambino trascorreva le estati a Rimini con la famiglia e, nelle giornate di vento, saliva sul Titano.

Dal palco si aspetta un pubblico caldo, come quello che ha sempre conosciuto in questa zona, capace di restituire energia e partecipazione. Nel racconto dell’artista c’è anche una riflessione sulla musica di ieri e di oggi: le canzoni del passato, spiega, restano sorprendentemente attuali. Brani suoi, scritti decenni fa, come “Scuola”, potrebbero essere firmati ancora oggi da un giovane – afferma - “segno che certi temi attraversano il tempo senza perdere forza”.

Finardi guarda però anche avanti, convinto che la musica continui ad avere un ruolo nei cambiamenti della società. Viviamo, dice, una fase di transizione, un’“era di mezzo” in cui si aprono scenari nuovi ma anche complessi. Tra questi, l’avvento dell’intelligenza artificiale, che il cantautore descrive come la nascita di qualcosa di inedito: una forma di esistenza non più biologica ma digitale. Un fenomeno che può inquietare, ma che allo stesso tempo suscita curiosità e lascia spazio alla speranza per il futuro.









