Europa Cinemas: Un DIO macedone al femminile

La FIC federazione dei cineforum italiani ha in Santarcangelo una doppia sala d'essai gestita dalla associazione DOGVILLE, che rientra nella rete cinematografica di qualità, EUROPA CINEMAS. Il cineforum clementino propone in questi giorni la pellicola macedone DIO È DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA, già presentata nei migliori festival europei. Stile grottesco e tragicomico balcanico in chiave femminile contro il maschilismo tradizionale cristiano orientale di stampo patriarcale. L'ironia di autrice e attrici protagoniste fa della Macedonia tra Skopje, periferie e zone rurali, location e set naturali perfetti di sapore greco e stile slavo. C'è di mezzo l'Epifania e un crocifisso, processioni e preti greco-ortodossi in commedia comica con la polizia locale e rurale, in una sorta di farsa per la salvaguardia dei valori religiosi del popolo maschilista (gruppo di facinorosi, nazionalisti e ultras stile calcistico, pure). La soluzione? DIO è donna e in ogni storia a un nome... femminile (FORTUNA).

