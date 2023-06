“Europa. L'illustrazione italiana racconta l'Europa dei popoli”, apre la mostra all'Ambasciata d'Italia

Nasce in occasione della giornata dell'Europa del 9 maggio e l'Ambasciata d'Italia a San Marino sceglie il 2 giugno, festa della Repubblica italiana, per parlare di Europa, con il linguaggio dell'arte, attraverso i suoi valori fondanti. “E' una collezione di opere dei migliori illustratori italiani basata – dice l'Ambasciatrice Maria Giovanna Fadiga - sulla descrizione dei concetti fondamentali e fondanti l'Unione Europea. Unisce ai concetti fondanti anche i concetti dell'etica e della politica, che rappresentano la nostra cultura occidentale, e non solo. Un esempio è dato dall'idea di libertà, ben nota qui a San Marino, che è rappresentata come una persona che si libera dai vincoli. Ma c'è anche l'idea di pace, l'idea di democrazia...”.

Valori e temi centrali nel dibattito europeo: pace, fraternità, lavoro, cultura, ambiente, scienza e inclusione. Anche due pannelli a dipingere le tappe storiche fondative dell'Europa dei popoli: 1944, con il Manifesto di Ventotene; i Trattati di Roma, è il 1957. A cornice dei 16 pannelli c'è anche la parola: brani, letture, versi poetici e testi di canzoni di grandi protagonisti danno corpo alla forza comunicativa dell'illustrazione: “La parola illustrazione deriva da illustrare – spiega l'Ambasciatrice - che vuol dire 'dare luce'. C'è un'idea di luminosità dentro. Pensiamo, per esempio, all'illustrare una legge...Ci rifacciamo al Medio Evo. Un'opera in particolare è di carattere medievale, perché si ispira ai manoscritti. Ed è una delle fonti delle illustrazioni, perché sono veramente versatili”.

Nel video, l'intervista all'Ambasciatrice Maria Giovanna Fadiga