TURISMO RELIGIOSO Europa, pace ed economia sostenibile: il congresso di "Saint Francis' Ways" a San Marino All'ex museo Santa Chiara l'assemblea dell'associazione che si occupa di certificare i sentieri francescani

In attesa di fare ottenere al progetto la certificazione di “Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa”, l'Associazione “Saint Francis' Ways”, impegnata nel turismo religioso e dei pellegrinaggi, riunisce a San Marino la sua assemblea generale, per la prima volta in presenza dopo la pandemia. Ed è proprio l'urgenza delle sfide dell'attualità, che ha accentuato l'esigenza della transizione ecologica e che ha acuito le disuguaglianze sociali, a spingere verso l'Europa, attraverso un itinerario culturale che propone l'attualità del messaggio di San Francesco: ambiente, pace ed economia sostenibile; “la Cultura non è solo incontro con il passato ma ripensamento degli stili di vita, per una Europa di valori e di ideali”. Così i vertici dell'associazione, ospiti nell'ex monastero Santa Chiara, sede dell'Università ed ex Chiesa francescana. Per il Segretario Pedini Amati, che è anche vice presidente dell'Associazione, l'occasione per ricordare gli otto percorsi tematici del Monte Titano e l'accordo con la Diocesi per sviluppare gli itinerari religiosi.

Nel video l'intervista a Mons. Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca e Presidente di "Saint Francis' Way" ed al Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati

