Eurovision 2019: Monica Fabbri sarà lo spokeperson di San Marino

Alla vigilia della serata di apertura dell'edizione 2019 dello Eurovision un'intervista per conoscere meglio lo spokeperson di San Marino, la collega Monica Fabbri.

Qual è il tuo rapporto personale con l'Eurovision?

Con l’Eurovision ho un rapporto speciale, legato a ricordi d’infanzia e curiose coincidenze. A Parigi, città natale di mia madre, è da sempre l’appuntamento più atteso e seguito. Nel 1979 - avevo 6 anni – vinse Israele con Hallelujah. Non ho mai dimenticato il ritornello e potrei canticchiarlo anche adesso. Mia nonna adorava quella canzone dalle sonorità dolcissime e per farle una sorpresa le comprammo il disco. Era incisa solo quella traccia che lei non si stancava mai di ascoltare. Fu un anno molto importante per una serie di avvenimenti che segnarono la mia vita ed è forse per questo che quel ricordo è rimasto scolpito nella mia memoria. Dunque, vinse Hallelujah. Israele aveva trionfato anche l’anno precedente quindi ospitava di diritto la manifestazione. Come oggi.

Perché la San Marino Rtv ha scelto una spokeperson di madrelingua francese?

90 anni fa nasceva Jacques Brel. Quando il direttore Calo Romeo mi ha chiesto di ripetere l’esperienza come Spokesperson, proprio in omaggio al grande cantautore belga, ho accettato con entusiasmo. Sono cresciuta con le sue canzoni, poesie in musica. La “chanson des vieux amant” è quella che, su tutte, continua a commuovermi. Brel ha raccontato l’amore struggente, la vita in metafore, ha fatto piangere e sognare, influenzato cantautori di ieri e di oggi. E’ un omaggio alla parola cantata che troviamo in Paoli, Gaber, De Andrè, Guccini, Vecchioni. In tutti loro c’è un pò di Brel.

Per te è la seconda volta. Ma la prima volta è stata particolarmente significativa. Ci dici perché?

Emozione nell’emozione: sette anni fa, alla mia prima esperienza come Spokesprson, ero incinta di tre mesi di mio figlio Samuel. Sabato mi potrà guardare e ha l’età per capire che già allora lui era con me.

Cosa significa per San Marino partecipare all'Eurovision?

Sappiamo tutti quale straordinaria vetrina sia l’Eurovision per chi partecipa. Ma c’è di più. Al di là della frivolezza e dei lustrini, da oltre mezzo secolo il Contest è il luogo dove inviare attraverso la musica il proprio messaggio di pace. In fondo la competizione nasce proprio per questo, per favorire il dialogo fra i paesi europei. Esserci, dunque, significa entrare in questo circuito virtuoso. E' inoltre un contesto dove globalizzazione e orgoglio nazionale s’incontrano senza scontrarsi. E’ bello vedere un paese esultare per il passaggio in finale della propria canzone, magari cantata in una lingua diversa, da uno straniero. E’ il potere della musica e del suo linguaggio universale.