Eurovision 2020. La Spagna promuove la gara on line.

Eurovision Spagna ha deciso di lanciare un contest on line per rendere omaggio alle canzoni di Eurovision 2020 dopo la cancellazione del concorso a causa del coronavirus, sapendo che non potevano partecipare all'edizione 2021. Il prossimo fine settimana verrà decretato il vincitore tra i 20 paesi che sono riusciti a qualificarsi alla fase finale insieme ai Big Five e al paese ospitante. Tra questi anche San Marino con Senhit e la sua "Freaky!". Il risultato sarà pubblicato sul sito ufficiale di Eurovision Spagna.



