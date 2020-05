ESC Eurovision 2020: una serata in musica. Stasera l'annuncio del vincitore

Si è chiuso ufficialmente ieri sera il voto online per scegliere il vincitore per "Eurovision 2020: una serata in musica", la risposta di San Marino RTV alla cancellazione dell'Eurovision. Nella serata vedremo tutti i videoclip ufficiali della kermesse di quest'anno, cancellata a causa dell'epidemia di Covid-19, fino all'annuncio del vincitore. Tanti gli appassionati che hanno partecipato al voto online anche dalla vicina Italia e dall'estero, mantenendo la gara aperta fino all'ultimo secondo. Senhit, la rappresentate del Titano all'Eurovision, sarà madrina della serata condotta dagli storici commentatori Lia & Gigi. Nell'evento vedremo i video musicali dei brani che avrebbero dovuto partecipare alla competizione europea secondo l'ordine scelto dai ragazzi di Radio Tutti. Appuntamento questa sera su SRTV alle ore 20:00, in streaming anche sulla nostra webtv.

Domani sera alle 20:35 invece l'appuntamento eurovisivo con "Europe: Shine a Light". San Marino RTV riprenderà il segnale di Rai Uno e trasmetterà il programma nella versione della consociata RAI. Il nuovo formato creato dalla TV olandese quale alternativa a ESC, vedrà avvicendarsi sul palco virtuale numerose star della storia dell'Eurovisione, mentre ogni artista interpreterà dal proprio paese "Love shine a light” dei Katrina and The Waves, brano vincitore dell’Eurovision 1997. RAI e San Marino RTV hanno combattuto insieme per salvare Rotterdam 2020 inviando proposte alternative alla cancellazione decisa da EBU. Il sentire comune era quello di unire l'Europa nonostante tutte le difficoltà, anzi, proprio a causa delle difficoltà del momento.

