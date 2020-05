ESC Eurovision 2020: una serata in musica - Vota la tua canzone preferita

Il 15 maggio alle ore 20:00 San Marino RTV trasmetterà "Eurovision 2020: una serata in musica", la risposta sammarinese alla cancellazione del programma musicale più amato in Europa. con Lia Fiorio e Gigi Restivo. Un tentativo di fare festa nonostante i difficili tempi che viviamo. Una maratona in cui, assieme ai nostri storici conduttori - recordman e woman tra i conduttori eurovisivi - Lia & Gigi, guarderemo tutti i videoclip ufficiali di Rotterdam 2020 ed avremo ospiti del mondo eurovisivo. Sarete voi a votare il vostro brano preferito fino a giovedì 14 maggio alle ore 20.00.

In questi 5 giorni potrete scegliere le migliori canzoni dell'Eurovision che non fu del 2020. Il vincitore scelto da San Marino, in base ai vostri voti, verrà annunciato durante il programma. Per il sondaggio è valido un solo voto per device.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE LE CANZONI IN GARA

