Eurovision 2021: ecco i primi 10 finalisti

Eurovision 2021: ecco i primi 10 finalisti.

La prima semifinale dell'Eurovision 2021 ha decretato i primi dieci Paesi finalisti – sui sedici in gara -, quelli che accedono alla finale di sabato 22 maggio, quando si esibiranno anche i Maneskin per l'Italia: sono Norvegia, Israele, Russia, Azerbaigian, Malta, Lituania, Cipro, Svezia, Belgio e Ucraina. Salutano dunque la manifestazione Australia, Slovenia, Macedonia del Nord, Irlanda, Croazia e Romania. Prima di iniziare c'è l'omaggio a Franco Battiato, venuto a mancare proprio nella giornata del 18 maggio, e viene riproposta l’esibizione con Alice all’Eurovision 1984 con “I treni di Tozeur”. Domani sera la seconda semifinale che verrà aperta da Senhit per San Marino. Di ieri l'annuncio dell'arrivo a Rotterdam del rapper Flo Rida che si esibirà proprio con Senhit in "Adrenalina".

