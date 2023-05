EUROVISION 2023 Eurovision 2023, attesa per la seconda semifinale: stasera sul palco i Piqued Jacks Alle 12.00 sul canale Instagram di San Marino Rtv diretta con il gruppo che risponderà alle domande dei fan

È la serata della seconda semifinale all'Eurovision di Liverpool. Questa sera sul palco anche i Piqued Jacks. I rappresentanti di San Marino saliranno sul palco come dodicesimi col la loro Like an Animal. Alle 12.00 sul canale Instagram di San Marino Rtv diretta con il gruppo che risponderà alle domande dei fan. Già selezionati i primi 10 finalisti, che sabato 13 maggio saliranno sul palco assieme a big five ed Ucraina: l'attesa dunque è tutta per gli ultimi 10 che saranno scelti questa sera.

La diretta dalle 21,00 su San Marino Rtv con il commento di Lia Fiorio e Gigi Restivo. Sul Titano questa sera l'Eurovision Village: dalle 20.00 in piazza della Libertà o, in caso di maltempo, al Teatro Titano: una occasione per tifare tutti insieme per i Piqued Jacks.

