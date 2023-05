ESC Eurovision 2023, è il giorno di San Marino e dei Piqued Jacks Questa sera c'è la seconda semifinale. I portacolori di San Marino salgono sul palco per conquistare l'accesso alla gran finale di sabato

Oggi è la giornata chiave per San Marino e i Piqued Jacks all'Eurovision 2023. Questa sera si saprà se i portacolori di San Marino proseguiranno il loro cammino o se il loro Eurovision Song Contest si conclude con l'eliminazione. Tutto dipenderà dal televoto che arriverà dagli altri paesi in lizza nella seconda semifinale di questa sera. E in Arena a sostenerli dalla 'green room' ci sarà anche il Segretario di Stato Federico Pedini Amati che è tra i fautori del concorso "Una Voce per San Marino" che ha consentito ai Piqued Jacks di partecipare all'Eurovision Song Contest 2023.

Sedici artisti, in rappresentanza di altrettanti paesi, nella seconda semifinale di questa sera, per conquistare il pass per la gran finale di sabato. Solo 10 di loro andranno avanti e i Piqued Jacks vogliono giocarsela fino in fondo anche se non sarà facile. Nelle tredici precedenti edizioni in cui San Marino ha partecipato all'Eurovision l'impresa è riuscita 3 volte: nel 2014 con Valentina Monetta a Copenaghen, nel 2019 a Tel Aviv con Serhat e nel 2021 a Rotterdam con Senhit. I ragazzi di Pistoia, che con la loro “like an animal” al concorso “Una voce per San Marino” hanno trionfato, staccando il biglietto per Liverpool, vengono accreditati dai bookmaker in fondo alla classifica ma sono forse gli unici a proporre un brano pop rock ed un fattore che potrebbe giocare a loro favore. Molti dei favoriti, inoltre, erano già nella prima semifinale di martedì mentre nella seconda di questa sera la competizione dovrebbe essere più aperta. I Piqued Jacks saranno i 12esimi ad esibirsi dopo la Georgia e prima dell'Austria. Il verdetto, con 10 artisti che accederanno alla gran finale di sabato è atteso attorno alle 23, ora italiana, le 22 di Liverpool.

