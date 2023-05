Eurovision 2023: i Piqued Jacks sfilano sul Turquoise Carpet, look originale e carica in vista dell'evento

Nel video le immagini del Turquoise Carpet

Cresce l'attesa per l'Eurovision Song Contest dal 9 al 13 maggio a Liverpool. Dopo le prime prove, oggi è la giornata del Turquoise Carpet percorso dai 37 artisti e gruppi che gareggeranno al festival eurovisivo. Hanno sfilato anche i Piqued Jacks che rappresenteranno San Marino con la canzone Like an Animal. Il gruppo si è presentato al pubblico e ha risposto alle domande dei presentatori. Particolare il look scelto dalla band - con l'uso di corpetto, gonna e outfit con trasparenze - sul quale gli stessi musicisti hanno scherzato durante la sfilata. Non è la prima volta per i Piqued Jacks a Liverpool: suonarono già nella città inglese in occasione di un evento musicale.