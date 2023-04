INTERVISTA Eurovision 2023: Mae Muller, "Grazie per il vostro sostegno a San Marino" "Spero di incontrare qualche sammarinese di persona"

Mae Muller, 25 anni, è la rappresentante del Regno Unito all'Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool con la sua "I wrote a song". Una personalità energica, spumeggiante, ricca di carattere, capace di profonde riflessioni e in grado di trascinare le folle. Lo si evince anche dal numero dei suoi follower in rete, più di mezzo milione solo su TikTok. Di bellissima presenza e abile a trasmettere con musica e immagini dei messaggi, la sua visione delle cose e soprattutto a coinvolgere l'ascoltatore con un ritmo che trascina sulla pista da ballo. Forma e sostanza curate in modo magistrale che vedono la sua arte a 360 gradi: estro, originalità, attenzione per il dettaglio, sensibilità d'animo che traspare nelle sue opere, dedizione all'accostamento cromatico sia nei suoi video sia nel vestire; e tocchi di eccentricità senza mai esagerare che la rendono unica, come le sue unghie, che creano un piacevole contrasto con il suo viso dolce e pulito, rendendo la sua immagine armoniosa come la sua musica.

Nel video l'intervista in inglese a Mae Muller sottotitolata in italiano

