Eurovision 2023, prima semifinale: i dieci paesi qualificati

L'Eurovision Song Contest 2023 entra nel vivo, con la prima semifinale, alla Liverpool Arena. 15 le nazioni che si sono sfidate, ma solo 10 si sono qualificate. Accedono alla finale:

-Croazia: Let 3 – Mama ŠČ!

-Moldavia: Pasha Parfeni - Soarele și Luna

-Svizzera: Remo Forrer - Watergun

-Finlandia: Käärijä - Cha Cha Cha

-Repubblica Ceca: Vesna - Tell Me More

-Israele: Noa Kirel - Unicorn

-Portogallo: Mimicat - Ai Coração

-Svezia: Loreen - Tattoo

-Serbia: Luke Black - Samo Mi Se Spava

-Norvegia: Alessandra - Queen of Kings



In serata anche l'esibizione di Marco Mengoni (Italia), La Zarra (Francia) e Lord of the Lost (Germania), che accederanno direttamente in finale come i rappresentanti di Spagna, Inghilterra, e Ucraina. Non avanzano invece gli artisti di Malta, Lettonia, Irlanda, Azebaijan e Paesi Bassi.



La seconda semifinale si terrà invece l'11 maggio e si esibiranno anche i Piqued Jacks, rappresentanti di San Marino all'Eurovision Song Contest.