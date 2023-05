EUROVISION 2023 Eurovision 2023, questa sera si alza il sipario con la prima semifinale Sul Titano cresce l'attesa per l'esibizione dei Piqued Jacks che saliranno sul palco giovedì

Eurovision 2023, questa sera si alza il sipario con la prima semifinale.

È tutto pronto, questa sera si alza il sipario sull'Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool, il più grande evento di musica live al mondo. Questa sera la prime delle due semifinali, la seconda giovedì 11. I venti che avranno superato il turno andranno a sfidare nella finale di sabato 13 maggio i rappresentanti di Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, i cosiddetti "Big Five", e l'Ucraina - Paese vincitore dell'edizione 2022 ma impossibilito a ospitare il contest a causa della guerra - per raggiungere la vetta e aggiudicarsi l'ambito primo posto.

Questa sera saliranno sul palco 15 rappresentanti delle nazioni dei 37 Paesi in gara. Ad aprire la gara sarà la Norvegia con l'italiana Alessandra che canterà Queen of Kings. Seguiranno in ordine, per Malta i The Busker con Dance (Our Own Party); Luke Black con Samo Mi Se Spava, per la Serbia; Sudden Lights con Aijā, per la Lettonia; Mimicat con Ai Coração, per il Portogallo; Wild Youth con We Are One, per l’Irlanda e Let 3 con Mama ŠČ!, per la Croazia. Nella seconda parte della serata, invece, Remo Forrer con Watergun, per la Svizzera; Noa Kirel con Unicorn per Israel; Pasha Parfeni con Soarele şi Luna per la Moldavia; Loreen con Tattoo per la Svezia; TuralTuranX con Tell Me More per l’Azerbaijan; Vesna con My Sister's Crown per la Repubblica Ceca; Mia Nicolai & Dion Cooper con Burning Lights per i Paesi Bassi e Käärijä con Cha Cha Cha per la Finlandia.



Sul Titano cresce l'attesa per l'esibizione dei Piqued Jacks che saliranno sul palco giovedì nella seconda semifinale in programma. Il San Marino Eurovision Fan-Club ha organizzato il San Marino Eurovision Village in Piazza Sant'Agata per guardare tutti insieme la semifinale e sostenere il gruppo.

Sarà possibile seguire tutte le serate in diretta su San Marino Rtv con il commento di Lia Fiorio e Gigi Restivo. Canale 831 digitale terrestre, 520 Sky, 93 Tivùsat e in streaming.

