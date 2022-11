Eurovision 2023: televoto aperto ai paesi non partecipanti, niente giuria per le semifinali

Importanti cambiamenti in vista per l'edizione 2023 dell'Eurovision Song Contest, che si terrà a Liverpool. L'EBU ha annunciato che, per la prossima edizione, i Paesi che entreranno in finale saranno decisi solo ed esclusivamente in base al televoto. La giuria professionale non prenderà quindi parte alla scelta dei brani vincitori nelle due semifinali mentre in finale resterà, come da tradizione, il voto combinato. Al televoto parteciperanno inoltre, per la prima volta, anche i telespettatori dei paesi non partecipanti, da tutto il mondo.

Le votazioni avverranno, per i paesi partecipanti, tramite app, telefono o SMS, mentre gli stati che non prendono parte al contest potranno utilizzare una piattaforma online, previo utilizzo di carta di credito. "Potrebbe essere l'occasione - commenta Alessandro Capicchioni, capodelegazione dell'Eurovision per San Marino - per implementare il televoto anche a San Marino utilizzando i nuovi sistemi online al posto della numerazione telefonica". Il problema del televoto è legato alla difficoltà di discernere se il voto proviene da un numero di telefono italiano o sammarinese.