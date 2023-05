Eurovision 2023: va in scena la finale

E' arrivato il momento della verità all'Eurovision Song Contest 2023. 26 gli artisti, in rappresentanza di altrettanti paesi, che si contenderanno la vittoria nell'Arena di Liverpool. L'Italiano Marco Mengoni, con la sua “Due vite” sarà l'undicesimo questa sera, nell'ordine di uscita, e i bookmaker l'accreditano all'ottavo posto finale. Come sempre accade non mancheranno le sorprese ma in pole position, nei pronostici, c'è la Svezia con Loreen che ha già vinto nel 2012. A seguire la Finlandia, l'Ucraina e Israele con Noa Kirel e la sua “Unicorn”.

L'Australia con l'hard rock dei Voyager è accreditata a metà classifica Cipro nei pronostici, con Andrew Lambrou, è 18esimo ma con un trend in deciso miglioramento. San Marino è fuori dalla finale ma il voto della giuria sammarinese resta e contribuirà ad incidere sulla classifica finale in cui ha quasi sempre un peso determinate il televoto che nell'edizione di quest'anno, per la prima volta, potrà essere espresso anche dai paesi che non partecipano. Un fattore che, considerando il latino-america, potrebbe premiare la Spagna.