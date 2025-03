Eurovision 2025: ecco la scaletta della prima semifinale. Nella stessa serata Gabry Ponte, Lucio Corsi e Tommy Cash

Sono state annunciate le scalette ufficiali delle due semifinali dell’Eurovision Song Contest 2025, che si terranno il 13 e il 15 maggio a Basilea, in Svizzera. A sfidarsi saranno 37 Paesi, con i primi 10 classificati di ciascuna serata che accederanno alla finale di sabato 17 maggio. Come di consueto, i Big 5 (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito) e il Paese ospitante, la Svizzera, sono già qualificati alla finale, ma prenderanno comunque parte alle semifinali con esibizioni fuori concorso.

San Marino, come annunciato, sarà in gara nella prima semifinale, martedì 13 maggio, con Gabry Ponte e il brano “Tutta l’Italia”. L’artista, che ha trionfato al San Marino Song Contest, salirà sul palco in undicesima posizione, subito dopo l’Azerbaigian e prima dell’Albania. Il pubblico italiano, in questa semifinale, potrà esprimere il proprio voto anche per il Titano.

L'Italia sarà protagonista nella prima semifinale anche con Tommy Cash e il suo "Espresso Macchiato" e con Lucio Corsi che si esibirà fuori concorso con la canzone “Volevo essere un duro”. La seconda semifinale, prevista per giovedì 15 maggio, sarà invece aperta dall’Australia e chiusa dalla Finlandia.

Prima semifinale – 13 maggio 2025

1. Islanda: VÆB – "Róa"

2. Polonia: Justyna Steczkowska – "Gaja"

3. Slovenia: Klemen – "How Much Time Do We Have Left"

4. Estonia: Tommy Cash – "Espresso Macchiato"

Spagna: Melody – "ESA DIVA"

5. Ucraina: Ziferblat – "Bird of Pray"

6. Svezia: KAJ – "Bara Bada Bastu"

7. Portogallo: NAPA – "Deslocado"

8. Norvegia: Kyle Alessandro – "Lighter"

9. Belgio: Red Sebastian – "Strobe Lights"

Italia: Lucio Corsi – "Volevo Essere Un Duro"

10. Azerbaigian: Mamagama – "Run With U"

11. San Marino: Gabry Ponte – "Tutta l’Italia"

12. Albania: Shkodra Elektronike – "Zjerm"

13. Paesi Bassi: Claude – "C’est La Vie"

14. Croazia: Marko Bošnjak – "Poison Cake"

Svizzera: Zoë Më – "Voyage"

15. Cipro: Theo Evan – "Shh"



Seconda semifinale – 15 maggio 2025

1. Australia: Go-Jo – "Milkshake Man"

2. Montenegro: Nina Žižić – "Dobrodošli"

3. Irlanda: EMMY – "Laika Party"

4. Lettonia: Tautumeitas – "Bur Man Laimi"

5. Armenia: PARG – "SURVIVOR"

6. Austria: JJ – "Wasted Love"

Regno Unito: Remember Monday – "What The Hell Just Happened?"

7. Grecia: Klavdia – "Asteromáta"

8. Lituania: Katarsis – "Tavo Akys"

9. Malta: Miriana Conte – "SERVING"

10. Georgia: Mariam Shengelia – "Freedom"

Francia: Louane – "maman"

11. Danimarca: Sissal – "Hallucination"

12. Cechia: ADONXS – "Kiss Kiss Goodbye"

13. Lussemburgo: Laura Thorn – "La Poupée Monte Le Son"

14. Israele: Yuval Raphael – "New Day Will Rise"

Germania: Abor & Tynna – "Baller"

15. Serbia: Princ – "Mila"

16. Finlandia: Erika Vikman – "Ich Komme"