ESC 2025 Eurovision 2025: Gabry Ponte infiamma Basilea, stasera la sua esibizione in diretta su San Marino RTV Il dj rappresenta San Marino con “Tutta l’Italia” nella prima semifinale. Grande attesa per lo show delle 21.00, tra entusiasmo del pubblico e una copertura speciale su tv, radio e social.

È tutto pronto per uno dei momenti più attesi dell’Eurovision Song Contest 2024: questa sera, martedì 13 maggio, Gabry Ponte salirà sul palco della St. Jakobshalle per rappresentare San Marino nella prima semifinale del grande evento europeo con il brano “Tutta l’Italia”. L’esibizione sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV, alle ore 21.00, in tv, radio e streaming, con la conduzione di Gigi Restivo e Anna Gaspari.

Un’atmosfera già elettrica quella che si respira a Basilea, dove il celebre dj e produttore è stato accolto da centinaia di fan e curiosi durante il Turquose Carpet a bordo di un tram d’epoca. “Sono stati pazzeschi – racconta Gabry Ponte – ballavano, cantavano tutti la mia canzone, è stata un’emozione incredibile”. Il pubblico internazionale, entusiasta, ha dato prova del forte impatto che “Tutta l’Italia” sta avendo anche al di fuori dei confini del Titano.

In attesa dello show di questa sera, San Marino RTV ha avviato da lunedì una programmazione speciale dedicata al mondo eurovisivo. Previsti quattro appuntamenti con “Eurovision Kit”, una finestra di approfondimento condotta da Mauro Torresi e con la partecipazione di Senhit, Ambassador e ‘Spoke Person’ per la finalissima di sabato. Mercoledì e venerdì, il programma sarà trasmesso in diretta dall’Arena di Basilea, per raccontare retroscena, curiosità e interviste ai protagonisti.

A completare l’offerta, contenuti esclusivi digitali e social, backstage con Filippo Mariotti, e il format originale “Under the Umbrella” di Senhit, che raccoglie le voci degli artisti sotto il suo iconico ombrello.

“Invitiamo tutti gli italiani a sostenere Gabry Ponte – afferma il Direttore Generale di San Marino RTV, Roberto Sergio –. È la conferma di un impegno straordinario che segue il grande successo del San Marino Song Contest”. L’appuntamento è dunque per questa sera, ore 21.00: Gabry Ponte è pronto a far ballare tutta l’Europa, portando i colori di San Marino e un messaggio di energia e unità con “Tutta l’Italia”.

