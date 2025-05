Eurovision 2025: questa sera la finalissima su San Marino RTV e Radio San Marino

Tutto pronto per la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2025, in onda questa sera, sabato 17 maggio, in prima serata su San Marino RTV (canale 831 del digitale terrestre, 520 di Sky, 93 di Tivùsat e in streaming web) e su Radio San Marino. A guidare il pubblico tra le emozioni della serata saranno i commentatori Gigi Restivo e Anna Gaspari.

Anche il pubblico italiano potrà partecipare al voto, esprimendo la propria preferenza tramite televoto o il sito esc.vote, contribuendo al punteggio finale. Come da regolamento, gli italiani non potranno votare per l’Italia, ma sarà consentito sostenere San Marino e Gabry Ponte che salirà sul palco per penultimo: il suo codice sarà il 25.

Eurovision 2025, la lista completa dei portavoce

Albania: Andri Xhahu

Andri Xhahu Armenia: Lusime Tovmasyan

Lusime Tovmasyan Australia: Silia Kapsis

Silia Kapsis Austria: Philipp Hansa

Philipp Hansa Azerbaigian: Safura

Safura Belgio: Manu Van Acker

Manu Van Acker Cechia: Radka Rosická

Radka Rosická Cipro: Loukas Hamatsos

Loukas Hamatsos Croazia: Doris Pincini

Doris Pincini Danimarca: Sara Bro

Sara Bro Estonia: Estoni Kohver

Estoni Kohver Finlandia: Jasmin Beloued

Jasmin Beloued Francia: Émilie Mazoyer

Émilie Mazoyer Georgia: Nutsa Buzaladze

Nutsa Buzaladze Germania: Michael Schulte

Michael Schulte Grecia: Tzenny Theona

Tzenny Theona Irlanda: Nicky Byrne

Nicky Byrne Islanda: Hera Björk

Hera Björk Israele: Eden Golan

Eden Golan Italia: Topo Gigio

Topo Gigio Lettonia: Dons

Dons Lituania: Sylvester Belt

Sylvester Belt Lussemburgo: Desirée Nosbusch

Desirée Nosbusch Malta: Ingrid Sammut

Ingrid Sammut Montenegro: Marko Vukcevic

Marko Vukcevic Norvegia: Tom Hugo Hermansen

Tom Hugo Hermansen Paesi Bassi: Chantal Janzen

Chantal Janzen Polonia: Aleksandra Budka

Aleksandra Budka Portogallo: Iolanda

Iolanda Regno Unito: Sophie Ellis-Bextor

Sophie Ellis-Bextor San Marino: Senhit (rappresentante San Marino 2011 e 2021)

(rappresentante San Marino 2011 e 2021) Serbia: Dragana Kosjerina

Dragana Kosjerina Slovenia: Lorella Flego

Lorella Flego Spagna: Chanel

Chanel Svezia: Keyyo

Keyyo Svizzera: Mélanie Freymond e Sven Epiney

Mélanie Freymond e Sven Epiney Ucraina: Jerry Heil