MUSICA Eurovision 2025: seconda prova sul palco per Gabry Ponte, la prima anteprima video Diffuso il video della performance del DJ che rappresenta San Marino con "Tutta l'Italia"

Seconda prova a Basilea per Gabry Ponte, rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest 2025, con "Tutta l'Italia". L'EBU ha diffuso la prima anteprima in video della performance oltre a nuove foto dal palco della St. Jakobshalle. In scena con il DJ i cantanti mascherati Andrea Bonomo ed Edwyn Roberts, coautori del brano, assieme al corista Gianluigi Fazio, Gioele Nuzzo al tamburello e Donato Vizzino alla fisarmonica.

Grande spazio nella scenografia ad un LED wall che mostra celebri opere italiane come la Fontana di Trevi, il Colosseo e l’Uomo Vitruviano e un’immagine ironica del David di Michelangelo che fa un pallone con una gomma da masticare.

Con un vestito color argento scuro, deck di luci e un forte uso di effetti scenici come fuochi d'artificio e getti di fumo, Gabry Ponte punta a scatenare il pubblico eurovisivo con uno spettacolo elettronico e coinvolgente, che richiama i simboli della cultura italiana.

Nel filmato l'anteprima della perfomance di Gabry Ponte diffusa da Eurovision, in galleria le foto della seconda prova

Foto Gallery Le foto della seconda prova di Gabry Ponte (EBU)

