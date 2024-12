EUROVISION SONG CONTEST Eurovision 2025: svelata la scenografia della 69ª edizione, un omaggio all'identità svizzera La scenografia sarà altamente adattabile per rispondere alle esigenze di ogni singolo artista in gara

Eurovision 2025: svelata la scenografia della 69ª edizione, un omaggio all'identità svizzera.

A Basilea sono in pieno fermento i preparativi per l’Eurovision Song Contest 2025, che si terrà dal 12 al 17 maggio presso la St. Jakobshalle. L’evento musicale più atteso d’Europa celebra la sua 69ª edizione e l’organizzazione ha svelato i primi dettagli, con un focus particolare sulla scenografia, curata dal celebre scenografo Florian Wieder.

Wieder ha spiegato che il palco sarà un tributo all’identità della Svizzera, con elementi che richiamano le montagne e una grande cornice simbolica, che con i suoi quattro lati rappresenterà le quattro lingue nazionali del Paese (tedesco, francese, italiano e romancio).

La scenografia sarà altamente adattabile per rispondere alle esigenze di ogni singolo artista in gara, garantendo personalizzazione e versatilità: “La scenografia è come il nostro coltellino svizzero, può fare moltissimo,” ha dichiarato Wieder durante la presentazione stampa. I biglietti per i nove spettacoli in programma, comprese le tre dirette televisive, saranno in vendita ufficialmente a partire dal 29 gennaio 2025.

Per facilitare l’accesso alla prevendita e ridurre il rischio di sovraccarico del sistema, gli organizzatori hanno introdotto una fase di preregistrazione già attiva sulla piattaforma Ticketcorner. L'Eurovision Song Contest 2025 si preannuncia un’edizione spettacolare, capace di unire l’identità culturale della Svizzera con lo spirito internazionale e inclusivo dell’evento musicale più seguito al mondo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: