Eurovision 2026, definito il running order: San Marino con Senhit in posizione 13 nella prima semifinale

Cresce l’attesa per l’Eurovision Song Contest 2026 e, per San Marino, le speranze passano ancora una volta da Senhit dopo la vittoria al San Marino Song Contest. Con la pubblicazione ufficiale del running order delle semifinali, diffuso da EBU e dall’emittente austriaca ORF, prende forma la strategia televisiva e artistica dello “show dei record”.

La cantante, in gara con il brano “Superstar” insieme a Boy George, si esibirà nella prima semifinale del 12 maggio in posizione numero 13. Un dettaglio tutt’altro che marginale: secondo le statistiche degli ultimi 15 anni, le esibizioni nella seconda metà della scaletta hanno maggiori probabilità di qualificazione, con una percentuale superiore al 52%.

Per il Titano si tratta dunque di una collocazione favorevole, in un contesto altamente competitivo che vede 30 Paesi sfidarsi per soli 20 posti in finale. Ancora più significativo il dato relativo alle ultime posizioni: chi chiude la scaletta si qualifica nell’86,67% dei casi, confermando il peso dell’ordine di uscita.

Nella stessa serata è prevista anche la partecipazione dei Paesi già qualificati di diritto alla finale. Dal 2024 i rappresentanti dei Big 4 – Italia, Francia, Germania e Regno Unito – insieme al Paese ospitante, quest’anno l’Austria, possono esibirsi dal vivo già durante le semifinali. Sarà proprio l’Italia, con Sal Da Vinci, a salire sul palco il 12 maggio con il brano “Per sempre sì”.

Nel frattempo, Senhit continua il suo percorso di avvicinamento all’evento partecipando ai tradizionali pre-party europei, momenti fondamentali per entrare in contatto con il pubblico internazionale e consolidare il consenso. Un lavoro di promozione che si inserisce in una partecipazione ormai consolidata per San Marino, sempre più presente e riconoscibile sul palco eurovisivo. Nei giorni scorsi Senhit ha incontrato Boy George durante un suo tour insieme ai Culture Club a Las Vegas; nell’occasione la cantante, senza svelare dettagli, ha promesso una performance "molto potente".

La prima semifinale sarà aperta dalla Moldavia e si concluderà con la Serbia. La finale è in programma il 16 maggio, con diretta in tutta Europa e anche su San Marino RTV (canale 550 e streaming web).









