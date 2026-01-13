Eurovision 2026: l’esito del sorteggio delle semifinali

La corsa verso l’Eurovision Song Contest 2026 entra nel vivo: al Rathaus di Vienna, si è svolto il sorteggio che ha definito la composizione delle due semifinali della 70ª edizione, preceduto dalla tradizionale cerimonia di handover dalla precedente città ospitante, Basilea. Trenta delle 35 emittenti partecipanti sono state distribuite tra prima semifinale (12 maggio) e seconda semifinale (14 maggio), 15 per serata.

Nella prima semifinale la prima metà vedrà in gara Georgia, Portogallo, Croazia, Svezia, Finlandia, Moldavia e Grecia; nella seconda metà Montenegro, Estonia, San Marino, Polonia, Belgio, Lituania, Serbia e Israele. La seconda semifinale schiera nella prima metà Armenia, Romania, Svizzera, Azerbaigian, Lussemburgo, Bulgaria e Cechia; nella seconda metà Albania, Danimarca, Cipro, Norvegia, Malta, Australia, Ucraina e Lettonia. L’ordine di esibizione definitivo sarà stabilito entro fine marzo.

Dalle due serate usciranno i 10 qualificati per ciascuna semifinale, che raggiungeranno in finale i cinque Paesi già ammessi Francia, Germania, Italia, Regno Unito e l’Austria, vincitrice 2025 con JJ e “Wasted Love”. Anche i “Big Five” e il Paese ospitante, però, dovranno trasmettere e votare: Italia e Germania nella prima semifinale, Austria, Francia e Regno Unito nella seconda.

A suggellare il passaggio di testimone, Basilea ha donato a Vienna una lanterna carnevalesca dedicata a JJ, richiamo alla Basler Fasnacht (patrimonio immateriale UNESCO). Il Contest si terrà 12, 14 e 16 maggio alla Wiener Stadthalle, con eventi diffusi in città: “Un messaggio di unità al mondo”, ha sottolineato il sindaco Michael Ludwig.







