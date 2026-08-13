Eurovision 2027, sarà Burgas a ospitare il Contest: cambiano anche le regole sulla sicurezza

Sarà Burgas a ospitare l’Eurovision Song Contest 2027. La città bulgara affacciata sul Mar Nero è stata scelta dall’Unione Europea di Radiodiffusione (Uer) e dalla televisione pubblica Bnt come sede della 71esima edizione della manifestazione, dopo la prima storica vittoria della Bulgaria ottenuta da DARA a Vienna nel 2026 con “Bangaranga”.

Le due semifinali si terranno martedì 11 e giovedì 13 maggio, mentre la finale è in programma sabato 15 maggio 2027. Lo spettacolo andrà in scena all’Arena Burgas, impianto sportivo e per eventi inaugurato nel 2023. La città ha superato nella fase finale Sofia, dopo un processo di selezione che aveva coinvolto anche Varna e Plovdiv. A pesare sono stati la capacità ricettiva, i collegamenti, le infrastrutture e il progetto per trasformare l’intera città in parte dell’esperienza Eurovision.

Accanto all’annuncio della sede, arrivano però anche nuove regole per l’organizzazione del Contest. Dal 2027 il broadcaster del Paese vincitore sarà automaticamente considerato non idoneo a ospitare l’edizione successiva se un conflitto armato, una situazione geopolitica delicata o altre circostanze compromettono in modo sostanziale la sicurezza, l’incolumità o la stabilità del Paese o della regione interessata.

Quando lo riterrà necessario, l’Uer potrà commissionare una valutazione indipendente sulla sicurezza e consultare il Reference Group dell’Eurovision. Se non ci saranno le condizioni per organizzare il Contest in sicurezza, sarà individuata un’altra emittente ospitante, che assumerà direttamente tutti i diritti e gli obblighi legati alla manifestazione.

Una situazione simile si era già verificata nel 2023: dopo la vittoria dell’Ucraina nell’edizione precedente, la guerra impedì al Paese di ospitare l’evento, che venne trasferito a Liverpool, nel Regno Unito.

Le modifiche riguardano anche altri aspetti della competizione. Dal 2027 gli artisti dovranno avere almeno 18 anni, contro i 16 previsti finora, mentre sono state chiarite le regole sull’audio: la voce principale dovrà continuare a eseguire dal vivo la melodia del brano e non potrà essere sostituita o sostenuta in modo eccessivo da elementi preregistrati.