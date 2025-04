ESC 2025 Eurovision a Basilea: guida completa tra date, artisti, biglietti e curiosità La città svizzera si prepara a ospitare la rassegna musicale più seguita del continente. Lucio Corsi per l’Italia, Gabry Ponte in gara per San Marino. Sulla nostra emittente, le serata saranno commentate da Gigi Restivo e Anna Gaspari

C’è grande fermento a Basilea, dove la macchina organizzativa dell’Eurovision Song Contest 2025 è ormai pienamente avviata. La città sul Reno, crocevia tra Svizzera, Germania e Francia, accoglierà dal 13 al 17 maggio l’evento musicale più seguito d’Europa, e tra i protagonisti ci saranno anche Italia e San Marino.

La sede prescelta è la St. Jakobshalle, chiusa da giorni per consentire l’allestimento del grande palco. I biglietti per le due semifinali e per la finalissima sono andati esauriti in poche ore, ma sarà possibile assistere anche alle prove generali e partecipare agli eventi collaterali, tra cui concerti, visioni collettive e momenti di incontro con gli artisti.

Il programma ufficiale prende il via l’11 maggio con il tradizionale Turquoise Carpet, la passerella inaugurale nel cuore della città vecchia, e prosegue con le semifinali di martedì 13 e giovedì 15, fino alla finale di sabato 17 maggio.

Le serate saranno trasmesse in diretta da San Marino RTV ( ch. 831 DTT; ch. 520 Sky; ch. 93 Tvsat. In streaming: www.sanmarinortv.sm), con commento di Gigi Restivo e Anna Gaspari, e dalla Rai: le semifinali su Rai 2, la finale su Rai 1, con il commento di Gabriele Corsi e BigMama.

L’Italia sarà rappresentata da Lucio Corsi, che si esibirà nella prima semifinale con il brano “Volevo essere un duro”, mentre San Marino affida le proprie speranze a un volto ben noto: Gabry Ponte, storico dj italiano, in gara con “Tutta l’Italia”, nella speranza di conquistare l’accesso alla finale. Il suo brano sarà il numero 11 in scaletta nella stessa serata di martedì.

Oltre alla competizione, l’edizione di quest’anno si distingue per l’inclusività: tutte le esibizioni saranno accompagnate da traduzioni in lingua dei segni (in tedesco, francese e italiano), oltre a audiodescrizioni per le persone con disabilità visiva.

Ogni serata avrà un tema specifico: la prima semifinale sarà un omaggio alle origini svizzere dell’Eurovision (nato a Lugano nel 1956), la seconda coinvolgerà attivamente il pubblico, mentre la finale sarà una vera e propria celebrazione dei vincitori di ieri e di oggi. In contemporanea, oltre 36.000 fan seguiranno l’evento dallo St. Jakob-Park, trasformato per l’occasione in “Arena Plus”.



