Eurovision, Achille Lauro: "Buona fortuna agli artisti in gara, non escludo il ritorno".

Affida ai social network il suo messaggio di saluto dopo l'Eurovision Achille Lauro, rappresentante di San Marino all'Eurovision 2022, dopo il mancato passaggio in finale. "Buona fortuna a tutti gli artisti in gara questa sera - scrive - e a tutte le belle persone conosciute questi giorni. Grazie di cuore alle migliaia di persone che ci seguono sempre e a tutti i FanClub. Ho perso le notti per immaginare questo spettacolo a 360’ e ringrazio chi con me lo ha reso possibile. Non escludo il ritorno!"-

Nel messaggio numerosi i ringraziamenti ai partner, i collaboratori e agli sponsor, con in chiusura "un grazie speciale alla Repubblica di San Marino, i Capitani Reggenti, il capo delegazione di San Marino Marco Vannuzzi, Alessandro Capicchioni, Simone Giannelli, Ersin Parlak, San Marino RTV, il grande Federico Pedini Amati, e l’avvocato Vittorio Costa".

La finalissima dell'Eurovision viene trasmessa in diretta su San Marino RTV, canale 831 con il commento di Lia Fiorio e Gigi Restivo, anche in streaming sul nostro sito.

