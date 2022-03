ESC2022 Eurovision: Achille Lauro il settimo a esibirsi in seconda semifinale. Nessuna live europea prima di Torino per l'artista

Achille Lauro si esibirà per settimo nella seconda serata delle semifinali dell'Eurovision. Ufficializzato l'ordine di uscita delle due serate. L'Albania aprirà la prima semifinale, la Finlandia la seconda. Il rappresentante del Titano, vincitore del contest "Una voce per San Marino", si esibirà fra Malta e Australia.

Ai Paesi qualificati dopo le semifinali si aggiungeranno i cosiddetti Big Five - Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito - che accedono direttamente alla finale del 14 maggio e hanno diritto di voto anche nelle semifinali: Italia e Francia nella prima, Regno Unito, Spagna e Germania della seconda.



A fare da padroni di casa sul palco dell'Eurovision Song Contest 2022 - evento musicale più atteso d'Europa nel segno di "The Sound of Beauty" - i tre speciali conduttori dell'evento: Laura Pausini Alessandro Cattelan e Mika. I biglietti per assistere all'Eurovision Song Contest, a Torino, saranno messi in vendita dal 7 aprile.

Intanto in una nota il team di Achille Lauro specifica che l'artista non parteciperà ad eventi promozionali fino al Festival di Torino. "Per rispetto agli organizzatori del Party di Barcellona, - scrive il Team Lauro - tappa del tour europeo saltata all’ultimo momento a causa di casi covid all’interno del team, e per rispetto e par condicio della Spagna con le altre nazioni, Achille Lauro e la delegazione di San Marino non parteciperanno alle attività live promozionali europee pre-Eurovision per tenersi pronti alle giornate di Torino".

L'ordine di uscita delle due semifinali

PRIMA SEMIFINALE

Albania

Lettonia

Lituania

Svizzera

Slovenia

Ucraina

Bulgaria

Paesi Bassi

Moldavia

Portogallo

Croazia

Danimarca

Austria

Islanda

Grecia

Norvegia

Armenia

SECONDA SEMIFINALE

Finlandia

Israele

Serbia

Azerbaigian

Georgia

Malta

San Marino

Australia

Cipro

Irlanda

Macedonia del Nord

Estonia

Romania

Polonia

Montenegro

Belgio

Svezia

Repubblica Ceca

