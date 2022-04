VISITA Eurovision, Achille Lauro torna sul Titano: "Per esibizione cerchiamo l'unicità, San Marino rappresenta i miei principi" L'artista è stato ricevuto dalla Reggenza e ha incontrato la stampa

Sale l'attesa per la performance di Achille Lauro allo Eurovision Song Contest, dal 10 al 14 maggio a Torino. Dopo la vittoria a Una Voce Per San Marino, l'artista – che rappresenterà il Titano con “Stripper” - è stato ricevuto a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli.

Bocche cucite sull'esibizione. “Cercheremo l'unicità”, dice Lauro. Durante l'incontro con la stampa, l'artista ha spiegato di apprezzare l'Eurovision per il legame tra molti dei musicisti e la tradizione dei rispettivi Paesi. La speranza, spiega, è che parta un segnale per rimanere uniti. Proprio di valori si è parlato nel corso dell'udienza dalla Reggenza. Dai capi di Stato apprezzamento per la sensibilità espressa dall'artista: una musica che supera barriere e confini, con al centro la fratellanza. “Sono onorato di partecipare per San Marino - sottolinea Lauro – perché rappresenta in pieno i miei principi di libertà”.

Nel servizio, le interviste ad Achille Lauro, a Teodoro Lonfernini (segretario di Stato Informazione) e ad Alessandro Capicchioni (capo delegazione San Marino all'Eurovision)



