Eurovision al via: stasera la prima semifinale.

Questa sera la prima semifinale alzerà il sipario su uno dei più grandi eventi tv al mondo. A presentare le performance degli artisti provenienti da 40 paesi saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. La 66^ edizione dell'Eurofestival sarà trasmessa di diretta dal Pala Olimpico di Torino: il 10 e il 12 maggio, le due semifinali, e il 14 maggio, la finale. Il concept di questa edizione, "The Sound of Beauty".

Il genio e la creatività italiani saranno il tema principale della prima semifinale, che, questa sera a partire dalle 21.00, assisterà alle esibizioni - nell'ordine di apparizione - di Albania, Lettonia, Lituania, Svizzera, Slovenia, Ucraina, Bulgaria, Paesi Bassi, Moldavia, Portogallo, Croazia, Danimarca, Austria, Islanda, Grecia, Norvegia e Armenia. San Marino, rappresentato da Achille Lauro, sarà sul palco il 12 maggio nel corso della seconda semifinale.

La prima semifinale, così come la seconda e la finalissima di sabato, saranno trasmesse in diretta su San Marino Rtv, canale 831, su Radio San Marino e in streaming sul nostro sito.

