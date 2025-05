BASILEA 2025 Eurovision: alle 21 si torna a cantare con la seconda semifinale San Marino ha ottenuto già l'accesso alla finalissima del 17 maggio. Momenti di tensione durante le prove di Israele

Si apre una nuova fase di gara allo Eurovision Song Contest di Basilea. Questa sera la seconda semifinale: altri 16 Paesi si contendono il posto per la finalissima di sabato 17 maggio. Appuntamento alle ore 21 su Rtv con il commento in diretta di Gigi Restivo ed Anna Gaspari.

San Marino è già passata in finale: Gabry Ponte ha conquistato il pubblico eurovisivo con Tutta l'Italia. Il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, ha inviato un nuovo video messaggio. "Un ringraziamento - afferma Pedini Amati - a tutte le persone che hanno consentito di poter ottenere questo risultato. San Marino, ancora una volta, si fa riconoscere nel mondo: la Repubblica più antica che merita tanti successi. Grazie a tutti, complimenti a Gabry".

Questa sera saliranno sul palco altri artisti, tra i quali anche i rappresentanti delle Big 5 Gran Bretagna, Francia e Germania. Si prevede una serata ricca di colpi di scena. Tra i favoriti Israele, Austria e Finlandia. Ma l’esperienza della prima semifinale ci ha insegnato che lo Eurovision è imprevedibile: Paesi come Belgio e Cipro, in zona salvezza per gli osservatori, non sono passati. Sono invece in finale Islanda e Portogallo che erano in zona retrocessione nei pronostici.

Durante le prove alcuni momenti di tensione durante la performance di Israele: un piccolo gruppo di persone ha fischiato l'artista e aveva con se delle bandiere, come reso noto dalla radio-tv pubblica svizzera. Le persone sono state identificate e accompagnate fuori dall'arena.

Durante la giornata la nostra inviata speciale per la settimana eurovisiva Senhit ha raggiunto i cantanti di Austria, Malta, Georgia e Montenegro. "Sto alla grande - afferma l'austriaco JJ -. Le prove sono andate veramente molto bene, sotto tutti gli aspetti, anche dal punto di vista vocale. Sono onorato del fatto che tutti apprezzino la mia arte; è veramente entusiasmante". "E' tutto fantastico - dice la maltese Miriana Conte -. Sono prontissima per questa sera". "E' stato tutto perfetto. Sono felice - spiega Mariam Shengelia (Georgia) - e non vedo l'ora di incontrare il pubblico durante il live questa sera". "Anche se le prime due prove sono andate bene - commenta Nina Žižić (Montenegro) - credo che le più importanti siano quelle con il pubblico. Non sono paragonabili".

Nel servizio le dichiarazioni del segretario al Turismo, Federico Pedini Amati e dei cantanti di Austria, Malta, Georgia e Montenegro

