ESC 2022 Eurovision: cresce l'attesa per la seconda semifinale, nuove prove per Lauro in vista del 12 maggio

Cresce l'attesa per la seconda semifinale dello Eurovision Song Contest di Torino, in programma la sera del 12 maggio, con l'esibizione di Achille Lauro per San Marino. Ieri la prima serata con il passaggio di 10 artisti in finale. Sono, non in ordine di classifica: Svizzera, Armenia, Islanda, Lituania, Portogallo, Norvegia, Grecia, Ucraina, Moldavia, Olanda.

Nella giornata di mercoledì 11 maggio nuove prove per gli artisti della seconda semifinale, tra cui Lauro. Si tratta di un momento importante perché, nel corso delle esibizioni serali, sarà presente la giuria che assegnerà il 50% del punteggio. Diodato è stato uno degli ospiti della prima serata e ha rilasciato un'intervista a Rtv.

Nel video, il collegamento di Francesca Biliotti e Mauro Torresi, con l'intervista a Diodato

