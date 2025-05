Eurovision, definito l’ordine di esibizione della finale: San Marino 25°, Italia 14ª

È stato svelato l’ordine ufficiale di esibizione della Finale dell’Eurovision Song Contest 2025, in programma sabato 17 maggio alle ore 21. Un momento atteso dagli artisti e dalle delegazioni in gara, che definisce il ritmo della serata. A rappresentare San Marino sarà Gabry Ponte, che salirà sul palco in 25ª posizione, mentre Lucio Corsi, in gara per l’Italia, si esibirà al 14° posto.

L’ordine è stato proposto dalla televisione svizzera SRG SSR, organizzatrice dell’edizione 2025, e approvato dal Reference Group dell’European Broadcasting Union (EBU), tenendo conto di vari aspetti legati alla natura artistica e tecnica delle performance: dal genere musicale all’intensità scenica, dalla presenza di effetti speciali alla varietà stilistica tra esibizioni consecutive.

Gli artisti hanno potuto estrarre solo la metà dello show (prima o seconda) oppure accettare l’opzione “Producer’s Choice”, lasciando la decisione finale ai produttori dello show, che così hanno potuto costruire una scaletta equilibrata e coinvolgente, capace di dare spazio e risalto a ogni proposta.

Il celebre DJ e produttore Gabry Ponte porta sul palco “Tutta l’Italia”, brano carico di ironia e ritmo che ha già conquistato pubblico e fan nelle semifinali. La 25ª posizione – in zona calda, appena prima della chiusura – offre grande visibilità e potrebbe rivelarsi un vantaggio in fase di televoto. San Marino torna così in Finale con una proposta popolare e riconoscibile.

Il cantautore toscano Lucio Corsi rappresenta l’Italia con “Volevo Essere Un Duro”, un brano poetico e personale, che ha saputo distinguersi fin dalla sua presentazione a Sanremo. La 14ª posizione lo colloca esattamente nel cuore dello spettacolo, tra Finlandia e Polonia.

La Finale dell’Eurovision Song Contest sarà trasmessa in diretta alle 21:00 su San Marino RTV (Canale 831 DTT, 520 Sky, 93 Tivùsat e in streaming su sanmarinortv.sm) e Radio San Marino (FM 102.7 MHz). Il commento sarà affidato a Gigi Restivo e Anna Gaspari, voci ufficiali dell’Eurovision per la Repubblica di San Marino.

Norvegia | Kyle Alessandro – Lighter Lussemburgo | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son Estonia | Tommy Cash – Espresso Macchiato Israele | Yuval Raphael – New Day Will Rise Lituania | Katarsis – Tavo Akys Spagna | Melody – ESA DIVA Ucraina | Ziferblat – Bird of Pray Regno Unito | Remember Monday – What The Hell Just Happened? Austria | JJ – Wasted Love Islanda | VÆB – RÓA Lettonia | Tautumeitas – Bur Man Laimi Paesi Bassi | Claude – C’est La Vie Finlandia | Erika Vikman – ICH KOMME Italia | Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro Polonia | Justyna Steczkowska – GAJA Germania | Abor & Tynna – Baller Grecia | Klavdia – Asteromáta Armenia | PARG – SURVIVOR Svizzera | Zoë Më – Voyage Malta | Miriana Conte – SERVING Portogallo | NAPA – Deslocado Danimarca | Sissal – Hallucination Svezia | KAJ – Bara Bada Bastu Francia | Louane – maman San Marino | Gabry Ponte – Tutta l’Italia Albania | Shkodra Elektronike – Zjerm