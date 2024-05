Eurovision: è il giorno della finalissima, nel segno delle tensioni

A Malmö è il giorno della finalissima: tra poche ore sarà decretato il vincitore dell'Eurovision Song Contest, in un'edizione ricca di tensioni, sia sul fronte geopolitico, con continue manifestazioni in strada degli attivisti pro-Palestina, sia all'interno della manifestazione.

Venerdì 10 maggio, nel pomeriggio, il cantante dei Paesi Bassi, Joost Klein, non ha partecipato alle prove della finalissima. Si trattava di esibizioni importanti, perché votate dalle giurie nazionali. Invece di cantare sul palco, è stata trasmessa una precedente performance. Sono in corso approfondimenti da parte dell'organizzazione dopo un "incidente" che avrebbe coinvolto Klein. Un fatto che ha avuto ampia eco sui social e in sala stampa dove si parla di possibili tensioni tra le delegazioni olandese e israeliana. Ma è necessario attendere notizie ufficiali.

Tornando alla musica, è sfida a tre, al momento, a livello di pronostici, per la vittoria: in testa, secondo gli addetti ai lavori, ci sono Nemo (Svizzera), Eden Golan (Israele) e Baby Lasagna (Croazia). Sempre venerdì, durante le prove, sorpresa in sala stampa con Angelina Mango che, all'improvviso, ha raggiunto i giornalisti e intonato Imagine di John Lennon, lanciando un messaggio di pace. Alla Malmö Arena nuove prove per tutta la giornata di sabato: appuntamento con la finalissima in diretta dalle ore 21.