Eurovision: è il giorno della finalissima. Squalificato il rappresentante dei Paesi Bassi Joost Klein

dalla Svezia gli inviati Mauro Torresi e Cristian Torelli

A Malmö è il giorno della finalissima: tra poche ore sarà decretato il vincitore dell'Eurovision Song Contest, in un'edizione ricca di tensioni, sia sul fronte geopolitico, con continue manifestazioni in strada degli attivisti pro-Palestina, sia all'interno della manifestazione.

Il cantante dei Paesi Bassi, Joost Klein con "Europapa" è stato squalificato. L’artista olandese Joost Klein non parteciperà alla finale dell’Eurovision Song Contest di quest’anno. La polizia svedese ha indagato su una denuncia presentata da un membro femminile della troupe di produzione dopo un incidente avvenuto in seguito alla sua esibizione nella semifinale di giovedì sera. - A scriverlo è l'EBU in una nota ufficiale e sgombera il campo sulle voci che sono circolate in questi giorni - Mentre il processo legale fa il suo corso, non sarebbe appropriato per lui continuare a partecipare al concorso. Vorremmo chiarire che, contrariamente a quanto riportato dai media e alle speculazioni sui social network, questo incidente non ha coinvolto nessun altro artista o membro della delegazione. Manteniamo una politica di tolleranza zero nei confronti di comportamenti inappropriati durante il nostro evento e ci impegniamo a garantire un ambiente di lavoro sicuro a tutto il personale del Contest. Alla luce di ciò, il comportamento di Joost Klein nei confronti di un membro della squadra è considerato una violazione delle regole del Concorso.

Tornando alla musica, è sfida a tre, al momento, a livello di pronostici, per la vittoria: in testa, secondo gli addetti ai lavori, ci sono Nemo (Svizzera), Eden Golan (Israele) e Baby Lasagna (Croazia). Sempre venerdì, durante le prove, sorpresa in sala stampa con Angelina Mango che, all'improvviso, ha raggiunto i giornalisti e intonato Imagine di John Lennon, lanciando un messaggio di pace. Alla Malmö Arena nuove prove per tutta la giornata di sabato: appuntamento con la finalissima in diretta dalle ore 21.