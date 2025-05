Eurovision: è il momento della finalissima, appello di Gabry Ponte al voto

Nel servizio l'appello al voto di Gabry Ponte, l'intervista al capodelegazione Alessandro Capicchioni e le immagini dal backstage, insieme alla sorpresa di Lucio Corsi in sala stampa

Ci siamo. L'attesa è finita e siamo pronti alla finalissima dello Eurovision Song Contest di Basilea. Gabry Ponte si prepara a far ballare di nuovo l'arena eurovisiva con Tutta l'Italia. Appuntamento alle ore 21 su San Marino RTV con la diretta e il commento di Gigi Restivo e Anna Gaspari.

L'artista salirà sul palco per venticinquesimo, penultimo, e proprio il numero 25 sarà quello da usare per votarlo. Potranno farlo anche gli italiani. Nelle scorse ore l'appello al voto di Gabry Ponte tramite un video sui social. Si può esprimere la propria preferenza a partire dalle 21,13 e fino alla mezzanotte. Si vota via sms al 475 475 0, con il numero 25. Oppure online sul sito Esc.vote. Si può votare fino a cinque volte tramite sms più cinque online, a persona.

"Siamo pronti a tutto - afferma il capo delegazione per San Marino, Alessandro Capicchioni -. Ci piacerebbe battere il record che, al momento, è del 2019 con Serhat: la 19esima posizione".

Lo Eurovision è colore, è una grande festa che rende più vicine le persone. Davanti all'arena tanti i fan del contest pronti a cantare Tutta l'Italia. L'Eurovision è anche sorpresa, da Gabry Ponte che canta "Tutta l'Europa" prima di salire sul palco durante le prove a Lucio Corsi che entra all'improvviso in sala stampa e inizia a cantare la sua Volevo Essere Un Duro. Una settimana di vicinanza tra popoli, nel segno della musica.

