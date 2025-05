Eurovision, ex partecipanti chiedono l’esclusione di Israele: l’EBU risponde

Il silenzio non è un’opzione. In un momento in cui i movimenti autoritari e di estrema destra sono in aumento in tutto il mondo, il nostro dovere di far sentire la nostra voce è diventato più pressante. Ci uniamo quindi per affermare che la complicità dell’UER con il genocidio di Israele deve cessare.

Crediamo nel potere unificante della musica, ed è per questo che ci rifiutiamo di permettere che la musica venga usata come strumento per sbiancare i crimini contro l’umanità. L’anno scorso, siamo rimasti sconcertati dal fatto che l’UER abbia permesso a Israele di partecipare mentre continuava il suo genocidio a Gaza, trasmesso in diretta per il mondo intero. Il risultato è stato disastroso.

EBU Official Response

We understand the concerns and deeply held views around the current conflict in the Middle East.

The EBU is not immune to global events but, together, with our Members, it is our role to ensure the Contest remains – at its heart – a universal event that promotes connections, diversity and inclusion through music.

We all aspire to keep the Eurovision Song Contest positive and inclusive and aspire to show the world as it could be, rather than how it necessarily is.

As a reminder, the EBU is an association of public service broadcasters, not governments, who are all eligible to participate in the Eurovision Song Contest every year if they meet the requisite requirements.

It is not our role to make comparisons between conflicts.

As part of its mission to secure a sustainable future for public service media, the EBU is supporting Israeli Member Kan against the threat from being privatized or shut down by the Israeli government.

The EBU remains aligned with other international organizations that have similarly maintained their inclusive stance towards Israeli participants in major competitions at this time.

Best wishes,

Dave Goodman